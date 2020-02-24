В Башкирии двух пропавших в разное время людей нашли мертвыми

Речь идет о 41-летнем Марате Мухамедьярове из Стерлитамака, которого искали целых 3,5 месяца – мужчина ушел из дома 7 ноября 2019 года. С тех пор о нем ничего не было известно. Его тело нашли вчера, о причинах, обстоятельствах случившегося пока не сообщается.