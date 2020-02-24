В Башкирии двух пропавших в разное время людей нашли мертвыми
Вчера, 11:15ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: lizaalert.org
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Волонтеры сообщества «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили печальные итоги поисков пропавших мужчины и женщины.
Речь идет о 41-летнем Марате Мухамедьярове из Стерлитамака, которого искали целых 3,5 месяца – мужчина ушел из дома 7 ноября 2019 года. С тех пор о нем ничего не было известно. Его тело нашли вчера, о причинах, обстоятельствах случившегося пока не сообщается.
Также стало известно о трагических результата поисков 48-летней Ляйсан Шариповой из села Верхнеяркеево Илишевского района республики. О ее местонахождении ничего не было известно с 14 января 2020 года. Сообщалась, что она могла находиться в любом городе и районе Башкирии. К сожалению, ее тело также нашли накануне.
Медиакорсеть приносит соболезнования родным и близким погибших.
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