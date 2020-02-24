Семьи больше нет: в Башкирии умерла 10-летняя девочка, потерявшая родителей в ДТП

Напомним, авария, унесшая жизни 41-летнего жителя Кумертау и его 35-летняя жена погибли, столкнувшись на участке дороги Уфа-Оренбург. Их автомобиль попал прямо под грузовик. Родители девочки скончались от удара прямо на месте. Девочка, получив тяжелые травмы, была оперативно доставлена в больницу. Некоторое время врачи оценивали ее состояние как тяжелое.