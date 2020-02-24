На трассе М-5 в Башкирии массовая авария и пробка: около 30 авто встали на дороге
Вчера, 18:29ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: gibdd.ru
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В ГИБДД республики ранее предупредили об ухудшении погодных условий.
Сюжеты: Фотофакт
На федеральной трассе М-5 на участке Самара-Уфа-Челябинск произошла массовая авария: столкнулись около 30 автомобилей - как легковушек, так и грузовиков. По данным ГИБДД по РБ, здесь произошло сразу 10 аварий. Связано это с резким ухудшением погоды: гололедом, метелью, плохой видимостью. Пока известно о 18-летней пострадавшей в одной из аварий девушке.
Из-за аварии в настоящее время движение на этом участке дороги фактически заблокировано: огромные пробки сковали Авдон, дорогу в Дему.
Ранее сотрудники ГИБДД уже предупредили об опасной ситуации, сложившейся на дорогах республики.
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