На трассе М-5 в Башкирии массовая авария и пробка: около 30 авто встали на дороге

На федеральной трассе М-5 на участке Самара-Уфа-Челябинск произошла массовая авария: столкнулись около 30 автомобилей - как легковушек, так и грузовиков. По данным ГИБДД по РБ, здесь произошло сразу 10 аварий. Связано это с резким ухудшением погоды: гололедом, метелью, плохой видимостью. Пока известно о 18-летней пострадавшей в одной из аварий девушке.