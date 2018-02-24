В Уфе две иномарки столкнулись "лоб в лоб"
Сегодня, 12:15ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: 02.мвд.рф
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ДТП произошло на пересечении улиц Менделеева и Энтузиастов.
Вчера днем в Уфе столкнулись два автомобиля - Nissan Almera под управлением 37-летнего уфимца и Peugeot 408, за рулём которого находился 31-летний местный житель.
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, в результате аварии 30-летняя пассажирка Peugeot обратилась за медицинской помощью.
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Фото: 02.мвд.рф
- За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше трёх тысяч нарушений ПДД, задержаны 76 нетрезвых водителей, - уточнили в пресс-службе.
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