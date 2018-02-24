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В Уфе две иномарки столкнулись "лоб в лоб"
Сюжеты:
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В Уфе две иномарки столкнулись "лоб в лоб"

Сегодня, 12:15ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: 02.мвд.рф
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