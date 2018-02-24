В Уфе две иномарки столкнулись "лоб в лоб"

ДТП произошло на пересечении улиц Менделеева и Энтузиастов.

Вчера днем в Уфе столкнулись два автомобиля - Nissan Almera под управлением 37-летнего уфимца и Peugeot 408, за рулём которого находился 31-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, в результате аварии 30-летняя пассажирка Peugeot обратилась за медицинской помощью.

Фото: 02.мвд.рф