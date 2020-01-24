Во время взрыва в железнодорожном депо погибли два человека

Напомним, взрыв произошел в Уфе в депо 3 декабря в ремонтном доке «ПромЖД-гарант». Потушить его пытались два человека, оба получили сильнейшие ожоги. По информации Медиакорсети, один из них скончался 5 декабря, сейчас в гострудинспекции сообщили о двух жертвах.

Собственное расследование гоструда показало, что в тот день устанавливали топливные трубки на тепловоз, некоторые из них не подходили, поэтому при помощи открытого пламя их загибали. Все работа проходила возле топливного бака тепловоза, который за день до этого был пополнен на две тысячи тонны дизеля, о чем погибшие не знали.

В момент взрыва индивидуальный предприниматель, который работал по договору, стравливал воздух, второй погибший машинист тепловоза просто был вблизи от топливного бака.