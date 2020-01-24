В Пермском крае многодетную мать обвиняют в убийстве детей

Жертвами женщины стали двое несовершеннолетних 2014 и 2019 годов рождения. Об этом информирует RNS.

По версии следствия, убийство произошло утром 23 января текущего года. После расправы подозреваемая попытались совершить самоубийство. Сейчас женщина находится под наблюдением медиков.

У подозреваемой остались еще двое детей 2011 и 2017 годов рождения. Сейчас они находятся с отцом. Мужчина приехал домой, сразу как узнал о произошедшем.

На данный момент полицейские проводят проверку с целью дать правовую оценку действия должностных лиц органов профилактики. Речь идет о государственных служащих, в функции которых входит контроль защиты прав несовершеннолетних.