В Екатеринбурге автомобиль сбил двух взрослых и ребёнка

Отмечается, что автомобиль сбил пешеходов, когда поворачивал налево с улицы Городской. Они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

По словам местных жителей, утром на данном участке дороги наблюдается очень оживлённое движение. Рядом расположена школа, поэтому проезжую часть переходят в том числе дети. Очевидцы также сообщили, что иногда светофор здесь работает некорректно.