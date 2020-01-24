В Екатеринбурге автомобиль сбил двух взрослых и ребёнка

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В Екатеринбурге водитель автомобиля марки BMW 24 января допустил наезд на троих пешеходов, в числе которых - семилетний ребенок.
Это произошло в районе Вторчермета, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что автомобиль сбил пешеходов, когда поворачивал налево с улицы Городской. Они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Расследование обстоятельств ДТП продолжается.
По словам местных жителей, утром на данном участке дороги наблюдается очень оживлённое движение. Рядом расположена школа, поэтому проезжую часть переходят в том числе дети. Очевидцы также сообщили, что иногда светофор здесь работает некорректно.
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