В Башкирии в аварии погиб 48-летний мужчин, есть и пострадавший

ДТП произошло, по данным госавтоинспекции, в Татышлинском районе на 72 километре Бураево- Старобалтачево- Куеда вчера около 11 утра.

Сообщается, что столкнулась «Лада Калина», за рулем которой находился 48-летний местный житель и встречная «Шевроле Нива» с 64-летний пенсионером за рулем.