В Башкирии в аварии погиб 48-летний мужчин, есть и пострадавший
Сегодня, 10:34ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Автомобили ехали во встречном направлении.
ДТП произошло, по данным госавтоинспекции, в Татышлинском районе на 72 километре Бураево- Старобалтачево- Куеда вчера около 11 утра.
Сообщается, что столкнулась «Лада Калина», за рулем которой находился 48-летний местный житель и встречная «Шевроле Нива» с 64-летний пенсионером за рулем.
В ГИБДД сообщили, что в результате аварии скончался на месте происшествия водитель «Лады». Водитель второго автомобиля госпитализирован, о его состоянии пока что информации нет.
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