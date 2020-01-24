В Башкирии 17-летний подросток напал с ножом на родителей и их знакомую

В Ишимбае произошло нападение 17-летнего подростка на своих родителей и их гостью. По информации следственного комитета парень вернулся домой с оружием и нанес им несколько ударов, спастись удалось только благодаря сопротивлению отца.

После случившегося подросток сбежал, а пострадавшим оказали своевременно медицинскую помощь. Вскоре парня поймали, когда он блуждал по городу. Сейчас в больнице находится отец и знакомая семьи, о состоянии матери данных нет.