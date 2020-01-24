В Башкирии 17-летний подросток напал с ножом на родителей и их знакомую
Сегодня, 15:56ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Он ворвался в дом с оружием и неожиданно стал наносить всем троим удары.
В Ишимбае произошло нападение 17-летнего подростка на своих родителей и их гостью. По информации следственного комитета парень вернулся домой с оружием и нанес им несколько ударов, спастись удалось только благодаря сопротивлению отца.
После случившегося подросток сбежал, а пострадавшим оказали своевременно медицинскую помощь. Вскоре парня поймали, когда он блуждал по городу. Сейчас в больнице находится отец и знакомая семьи, о состоянии матери данных нет.
В следкоме отметили, что против подростка возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В его отношении решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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