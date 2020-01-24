Прокуратура Башкирии проверит школу и родителей после нападения на 12-летнюю девочку
Сегодня, 21:30ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГТРК-Башкортостан
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Напомним, нападавшей оказалась двоюродная сестра.
В настоящий момент представители ведомства проверяют школу № 24 в Уфе, где произошло нападение на 12-летнюю девочку.
Прокуроры намерены также поговорить с родителями и дать оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые призваны выявлять детей в опасности.
Напомним, нападение произошло вчера. Медиакорсеть передавала, что нападавшая и жертва были сестрами и жали в одном доме. Причиной стал семейный конфликт. В настоящий момент девочка, которая получила от своей сестры два удара ножом, находится в больнице.
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