Прокуратура Башкирии проверит школу и родителей после нападения на 12-летнюю девочку

В настоящий момент представители ведомства проверяют школу № 24 в Уфе, где произошло нападение на 12-летнюю девочку.

Прокуроры намерены также поговорить с родителями и дать оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые призваны выявлять детей в опасности.

Напомним, нападение произошло вчера. Медиакорсеть передавала, что нападавшая и жертва были сестрами и жали в одном доме. Причиной стал семейный конфликт. В настоящий момент девочка, которая получила от своей сестры два удара ножом, находится в больнице.