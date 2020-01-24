Известны подробности нападения с ножом в школе на 12-летнюю девочку из Уфы

Причиной нападения школьницы на 12-летнюю ученицу стал семейный конфликт, передает ГТРК-Башкортостан.

По информации журналистов нападение произошло в школе на перемене после четвертого урока. Нападавшая нанесла жертве два удара ножом.

Медиакорсеть, напомним, передавала, что конфликт произошел вчера, 23 января, в уфимской школе в Нижегородке. Пострадавшая и жертва приходятся друг другу двоюродными сестрами, живут в одном доме. и учатся вместе. Учителя сообщили, что никаких отклонений в поседении девочек не замечали.