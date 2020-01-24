Известны подробности нападения с ножом в школе на 12-летнюю девочку из Уфы
Сегодня, 10:44ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГТРК-Башкортостан
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Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Причиной нападения школьницы на 12-летнюю ученицу стал семейный конфликт, передает ГТРК-Башкортостан.
По информации журналистов нападение произошло в школе на перемене после четвертого урока. Нападавшая нанесла жертве два удара ножом.
Медиакорсеть, напомним, передавала, что конфликт произошел вчера, 23 января, в уфимской школе в Нижегородке. Пострадавшая и жертва приходятся друг другу двоюродными сестрами, живут в одном доме. и учатся вместе. Учителя сообщили, что никаких отклонений в поседении девочек не замечали.
По данным следственного комитета, состояние пострадавшей девочки оценивается, как стабильное, ее жизни ничего не угрожает, сейчас она находится на лечении в больнице.
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