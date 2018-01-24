В башкирском Янауле из-за подозрительного пакета эвакуировали гимназию
Сегодня, 13:52ПроисшествияКонстантин КлимовФото: "Янаульские зори"
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Свёрток был обнаружен на заднем дворе школы.
Сегодня около 12 часов дня в башкирском Янауле были эвакуированы учащиеся гимназии. Прилегающая к учебному заведению территория была оцеплена сотрудниками полиции и Росгвардии. Как сообщает сайт газеты «Янаульские зори», причиной эвакуации стало обнаружение на заднем дворе школы бесхозного пакета.
Сейчас гимназия работает в штатном режиме, оцепление снято.
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