Следком Башкирии проводит проверку по факту смерти грудничка

Девочка задохнулась.

В Уфе на руках врачей скорой помощи умерла девятимесячная девочка, следственный комитет проводит проверку. Как сообщает «КП» со ссылкой на родителей малышки, приступ удушья случился неожиданно. Вызванная скорая помощь приехала лишь через 15 минут.

- Приехали минут через 15 примерно, но не реанимационная бригада, а обычная. Девочка без сознания, задыхается, я диспетчеру все объяснила, почему он решил, что тут реанимация не нужна?, - цитирует маму девочки корреспондент «Комсомолки».

Когда стало понятно, что вызванная бригада не может помочь, на место приехала реанимация, но медики лишь констатировали смерть девочки.

Инцидент произошел ещё 7 января, однако до сих пор причина смерти девочки неизвестна, так же неизвестно, можно ли было спасти жизнь если бы по вызову сразу приехала реанимация как того просили родители.