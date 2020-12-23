В Санкт-Петербурге заступившаяся за дочь семья была избита лопатами и арматурой

Как сообщает newia.ru со ссылкой на сообщение в соцсетях жительницы Московского района Северной столицы, инцидент случился на территории детской площадки возле Новоизмайловского проспекта. Там трое мужчин стали приставать к школьницам. После того, как за свою 14-летнюю дочь заступились ее родители, мужчины ненадолго покинули детскую площадку, а, вернувшись с металлическими прутьями и лопатами, стали избивать родителей. Конфликт погасила старшая дочь последних с помощью перцового баллончика.