В Санкт-Петербурге заступившаяся за дочь семья была избита лопатами и арматурой

В Санкт-Петербурге начато расследование инцидента, в ходе которого лопатами и железными прутьями была избита семья, заступившаяся за своего ребенка

Как сообщает newia.ru со ссылкой на сообщение в соцсетях жительницы Московского района Северной столицы, инцидент случился на территории детской площадки возле Новоизмайловского проспекта. Там трое мужчин стали приставать к школьницам. После того, как за свою 14-летнюю дочь заступились ее родители, мужчины ненадолго покинули детскую площадку, а, вернувшись с металлическими прутьями и лопатами, стали избивать родителей. Конфликт погасила старшая дочь последних с помощью перцового баллончика. Врачи установили у пострадавших многочисленные травмы. По информации главного СУ СКР по городу, сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

