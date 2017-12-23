В Уфе посреди улицы подрались два водителя
Сегодня, 10:30ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Скриншот с видео БашДТП
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В дорожном побоище приняли участие водители микроавтобуса и легкового автомобиля.
Вчера, 22 декабря, публичную потасовку устроили прямо на проезжей части на улице Лесотехникума два водителя. Многочисленные очевидцы тут же поспешили запечатлеть происходившее на мобильники и выложить в группу БашДТП и другие автомобильные группы соцсетей.
Спор разгорелся между водителями микроавтобуса Ford transit и легкового автомобиля Hyundai Elantra. Участники разборки очень быстро перешли от слов к рукоприкладству. Драка происходила несколько минут, пока не появились полицейские, утихомирившие драчунов.
Видео
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Видео: группа "БашДТП"
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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