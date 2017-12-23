В Уфе посреди улицы подрались два водителя

В дорожном побоище приняли участие водители микроавтобуса и легкового автомобиля.

Вчера, 22 декабря, публичную потасовку устроили прямо на проезжей части на улице Лесотехникума два водителя. Многочисленные очевидцы тут же поспешили запечатлеть происходившее на мобильники и выложить в группу БашДТП и другие автомобильные группы соцсетей.