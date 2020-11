В Уфе скончался знаменитый бард Сергей Круль

Вчера, 22 ноября, скончался известный бард, писатель, композитор и краевед Сергей Леонидович Круль.

Смерть пришла к нему тихо, без мучений. На лице умершего была улыбка, пишет его сын Ярослав в соцсетях. Прощание пройдёт сегодня, 23 ноября, дома в Уфе по адресу: улица 50-летия СССР, д. 50, кв. 15. Ориентировочное время: 13:30. Сергей Круль родился 7 июля 1953 года в семье художника Леонида Круля, которому в 1997 году он посвятил книгу «Мой отец — художник Леонид Круль». В числе его произведений также: «На углу Социалистической и Бекетовской» (2005), «Богомаз» (2006), «Там, где дом моей матери» (2007), «Девушка в синем» (2009) и другие. Сергей Круль был музыкантом, композитором, бардом, лауреатом I республиканской премии «Струны души» за вклад в развитие авторской песни в Башкирии (2016 год).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter