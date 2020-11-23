В Уфе скончался знаменитый бард Сергей Круль

Сергей Круль родился 7 июля 1953 года в семье художника Леонида Круля, которому в 1997 году он посвятил книгу «Мой отец — художник Леонид Круль». В числе его произведений также: «На углу Социалистической и Бекетовской» (2005), «Богомаз» (2006), «Там, где дом моей матери» (2007), «Девушка в синем» (2009) и другие. Сергей Круль был музыкантом, композитором, бардом, лауреатом I республиканской премии «Струны души» за вклад в развитие авторской песни в Башкирии (2016 год).