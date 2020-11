Вчера, 22 ноября, на 76-году жизни умер бывший начальник ВК «Урал» и экс-администратор ХК «Салават Юлаев» Аскар Изгин.

Он был заслуженным работником физической культуры Башкирии. В волейбольном клубе он проработал с 2003 года по 2015 год. Коллектив «Урала» выразил соболезнования родным и близким Аскара Изгина. Это большая потеря для всей волейбольной семьи. Аскар Закировича был светлым, жизнерадостным человеком, любил свою профессию, всегда профессионально выполнял работу. За долгие годы он сделал многое для развития нашего вида спорта, сообщается в соцсетях.

