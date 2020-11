По решению суда обвиняемый в убийстве шестилетнего ребенка в Саратовской области заключен под стражу.

Газета “Известия” сообщает, что срок заключения - два месяца. Потом состоится суд и будет избрана мера пресечения по факту проведения следственных мероприятий. Напомним, несколько дней назад отчим убитого шестилетнего ребенка оставил его со своим приятелем, а сам отлучился по делам. Мать мальчика была в больнице. Пока родителей ребенка не было дома, мужчина нанес ему несколько ножевых ранений. Отчим нашел мальчика уже мертвым и обратился в правоохранительные органы.

