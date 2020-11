Балтачевский межрайонный суд Башкирии вынес приговор местной жительнице, которая убила своего ребёнка сразу после родов.

Напомним, это произошло в начале марта в Татышлинском районе республики. 26-летняя женщина родила ребёнка в бане, а затем утопила новорожденного в тазу. О его смерти она сообщила только через несколько дней, сказав, что он умер по естественным причинам. Однако на вскрытии выяснили причины смерти. Женщина призналась в преступлении. Балтачевский межрайонный суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроков в один год. Приговор вступил в законную силу.

