В Уфе школьник выстрелил в 10-летнюю девочку из пневматики

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Пуля прошла по касательной и повредила ребенку предплечье. Врачи провели операцию, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает – девочка находится в травматологическом отделении больницы. Девочка рассказала, что мальчик пригласил ее в гости, сначала стрелял по бутылкам, а после произвел выстрел в нее.