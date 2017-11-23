В Уфе школьник выстрелил в 10-летнюю девочку из пневматики
Сегодня, 09:50ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.
22 ноября в Калининском районе Уфы школьник выстрелил в 10-летнюю Ксению Боровикову из пневматической винтовки, сообщает «БСТ».
Пуля прошла по касательной и повредила ребенку предплечье. Врачи провели операцию, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает – девочка находится в травматологическом отделении больницы. Девочка рассказала, что мальчик пригласил ее в гости, сначала стрелял по бутылкам, а после произвел выстрел в нее.
По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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