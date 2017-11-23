В Башкирии задержан 19-летний угонщик машины скорой помощи

Молодой человек собирался уехать на спецмашине в родной город.

19-летний молодой человек в Калтасинском районе угнал машину скорой помощи, воспользовавшись тем, что водитель спецмашины оставил ключи в замке зажигания, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Полицейские задержали злоумышленника. Выяснилось, что молодой человек приехал к другу, чтобы проводить его в армию, а после окончания застолья решил уехать в родной Нефтекамск, воспользовавшись спецмашиной.