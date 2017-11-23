В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении чиновника мэрии Уфы

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Следственный комитет Башкирии подтвердил информацию о том, что в отношении начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Раиля Еникеева возбуждено уголовное дело. Информация о том, что его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), опубликована на официальном сайте ведомства.

Следствие считает, что три застройщика – ИСК «Агидель-инвестстрой», «Стройинвест» и «СТ-девелопер» не выполнили свои обязательства по договорам, которые были заключены с мэрией. Они не расселили сами ветхие дома и не вернули в бюджет затраты на расселение жильцов ветхих домов. Несмотря на это, Раиль Еникеев передал этим компаниям без торгов, бесплатно участки стоимостью около 610 млн руб.