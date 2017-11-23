В Башкирии безработный пьющий сын обокрал собственную мать

Женщина-инвалид заявила в полицию.

Пенсионерка рассказала полицейским, что из её квартиры пропали пять тысяч рублей. Женщина живет в квартире вместе с безработным сыном, который злоупотребляет алкоголем. Пропажу потерпевшая обнаружила после того, как отсутствовала дома весь день, а её сын после происшествия не появлялся дома несколько дней.