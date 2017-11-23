В Башкирии безработный пьющий сын обокрал собственную мать
Сегодня, 10:46ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Женщина-инвалид заявила в полицию.
В Стерлитамаке 31-летний мужчина похитил деньги у собственной матери, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Пенсионерка рассказала полицейским, что из её квартиры пропали пять тысяч рублей. Женщина живет в квартире вместе с безработным сыном, который злоупотребляет алкоголем. Пропажу потерпевшая обнаружила после того, как отсутствовала дома весь день, а её сын после происшествия не появлялся дома несколько дней.
31-летнего мужчину задержали. Тот раскаялся в содеянном и пообещал вернуть деньги матери-инвалиду. Возбуждено уголовное дело.
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