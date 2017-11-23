Уфимец пытался взломать сайт администрации Тамбовской области
Сегодня, 12:58ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Суд приговорил признавшего свою вину хакера к году ограничения свободы.
28-летний уфимец признан виновным по статье «Использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного копирования компьютерной информации», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В феврале 2017 года подсудимый скачал на свой ноутбук программу-вирус, с помощью которой попытался взломать сервер администрации Тамбовской области. Система безопасности сайта обнаружила и заблокировала программу, которая предназначалась для несанкционированного копирования компьютерной информации.
Суд приговорил признавшего свою вину хакера к году ограничения свободы.
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