Уфимец пытался взломать сайт администрации Тамбовской области

Суд приговорил признавшего свою вину хакера к году ограничения свободы.

28-летний уфимец признан виновным по статье «Использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного копирования компьютерной информации», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В феврале 2017 года подсудимый скачал на свой ноутбук программу-вирус, с помощью которой попытался взломать сервер администрации Тамбовской области. Система безопасности сайта обнаружила и заблокировала программу, которая предназначалась для несанкционированного копирования компьютерной информации.