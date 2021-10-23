В Уфе женщина без повода ударила покупательницу пекарни по голове и попала в розыск

В Уфе женщина без повода ударила покупательницу пекарни по голове и попала в розыск
В Уфе женщина без повода ударила покупательницу пекарни по голове и попала в розыск
Вчера, 15:04ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
21 октября в одной из пекарен Демского района одна из посетительниц внезапно ударила другую по голове. Пострадавшая оказалась в больнице, а дебоширку пытаются опознать по видео.

21 октября днем в пекарне на улице Ухтомского, 18 шел обычный рабочий день, кадры с камер видеонаблюдения начинаются размеренно и мирно, покупателей в помещении немного, они изучают ассортимент магазина и оплачивают покупки. На видео одна из покупательниц стоит у прилавка, но так и не сделав выбор в пользу того или иного хлебобулочного изделия, поворачивается к очереди в отделе напротив и с силой бьет кулаком другую покупательницу, которая даже согнулась после нежданного удара.

На вид около 50 лет, одета в шапку-панаму леопардового цвета, белое меховое пальто, ботинки черного цвета, нанесла удар по голове женщине. Прошу откликнуться очевидцев, и помочь установить данную женщину, чтобы привлечь ее к ответственности. Потерпевшая женщина находится в больнице.текст поста в социальной сети

В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset сообщили, что в полицию действительно обратилась женщина с заявлением о том, что в магазине её ударила по голове неизвестная. Сейчас по данному факту проводится проверка и ведётся розыск подозреваемой.

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