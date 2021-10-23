В Башкирии вынесли приговор пьяному водителю, который бил полицейских и ругался матом

Еще в конце января 2020 года в Нефтекамске водитель снес дорожный знак, забор, отказался от медосвидетельствования, удалил сотрудника и грязно бранился, в сентябре его лишили прав, а в марте он снова попался.

Долгую историю злостного 51-летнего нарушителя из Нефтекамска рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. в самом начале 2020 года, в конце января патруль ДПС заприметил странно раскачивающийся внедорожник Toyota Land Cruiser. Инспекторы не ошиблись, водитель, от которого отчетливо пахло спиртным, снес дорожный знак и забор, а после задержания отказался подышать в трубочку. На этом противоправные выходки мужчины не законнчились, он агрессивно вел себя при оформлении протокола, а потом и вовсе ударил сотрудника полиции и обругал его матом. Даром эти поступки для водителя не прошли – следователи возбудили против дебошира дело по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти». Городской суд Нефтекамска в сентябре 2020 года оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года, однако в марте 2021 года вновь произошла встреча злостного нарушителя закона с сотрудниками ГИБДД .За это он поплатился еще 30 тысячами рублей, такова величина штрафа по статье «управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

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