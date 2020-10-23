В сети появилось видео, где поезд насмерть сбивает отца с ребенком в Башкирии

В сети появилось видео, где поезд насмерть сбивает отца с ребенком в Башкирии

Вчера, 15:49ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении сбитого поездом 29-летнего жителя Башкирии. Его обвиняют в умышленном причинении смерти ребенку.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером вблизи станции «Иглино». В результате столкновения с поездом ранее неоднократно судимый мужчина погиб на месте, а двухлетний мальчик получил травмы и скончался в больнице.

По версии следствия, ребенок был родным сыном мужчины. Он не проживал со своей семьей из-за ссор. 20 октября мужчина взял ребенка, чтобы провести с ним время. А днем 22 октября отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения снова поругался с бывшей женой по телефону.

— Вечером того же дня направился на железную дорогу и вблизи станции «Иглино», подождал электропоезд № 6417 сообщением Уфа — Аша, при приближении которого взял ребенка на руки, встал в железнодорожную колею, где удерживал ребенка до момента травмирования, — сообщили в пресс-службе приволжского следственного управления на транспорте.

На видео видно, что мужчина неподвижно стоит на ж/д-путях, пока на него мчится поезд. За руку он держит ребёнка. Мы публикуем видео без звука, поскольку на нем присутствует нецензурная лексика.

Сейчас следователи проводят анализ ситуации и комплекс необходимых мероприятий. В скором времени будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям всех причастных лиц.

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