В сети появилось видео, где поезд насмерть сбивает отца с ребенком в Башкирии

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении сбитого поездом 29-летнего жителя Башкирии. Его обвиняют в умышленном причинении смерти ребенку.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером вблизи станции «Иглино». В результате столкновения с поездом ранее неоднократно судимый мужчина погиб на месте, а двухлетний мальчик получил травмы и скончался в больнице. По версии следствия, ребенок был родным сыном мужчины. Он не проживал со своей семьей из-за ссор. 20 октября мужчина взял ребенка, чтобы провести с ним время. А днем 22 октября отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения снова поругался с бывшей женой по телефону. — Вечером того же дня направился на железную дорогу и вблизи станции «Иглино», подождал электропоезд № 6417 сообщением Уфа — Аша, при приближении которого взял ребенка на руки, встал в железнодорожную колею, где удерживал ребенка до момента травмирования, — сообщили в пресс-службе приволжского следственного управления на транспорте. На видео видно, что мужчина неподвижно стоит на ж/д-путях, пока на него мчится поезд. За руку он держит ребёнка. Мы публикуем видео без звука, поскольку на нем присутствует нецензурная лексика. Сейчас следователи проводят анализ ситуации и комплекс необходимых мероприятий. В скором времени будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям всех причастных лиц.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter