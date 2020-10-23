В сети появилось видео, где поезд насмерть сбивает отца с ребенком в Башкирии

По версии следствия, ребенок был родным сыном мужчины. Он не проживал со своей семьей из-за ссор. 20 октября мужчина взял ребенка, чтобы провести с ним время. А днем 22 октября отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения снова поругался с бывшей женой по телефону.