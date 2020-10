В Республике Марий Эл произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скорой, в котором пострадали люди.

Газета “Известия” сообщает, что в автомобильной аварии с участием кареты скорой помощи пострадали пять человек. По предварительным данным виновников ДТП является мужчина, управлявший автомобилем скорой помощи. Он не справился с управлением и машина съехала с дороги. Пострадали два фельдшера и водитель скорой, а также два сотрудника органов правопорядка. Подробности не уточняются.

