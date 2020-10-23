В Башкирии при аварии с грузовиком погиб 22-летний уфимец

Напомним, ранее 46-летняя водитель ВАЗ-2107 въехала в асфальтоукладчик. В результате аварии скончались водитель и два пассажира — 58-летний мужчина и 32-летняя женщина, а 18-летний парень получил различные травмы. Авария произошла в Кармаскалинском районе Башкирии 15 сентября.