В Башкирии при аварии с грузовиком погиб 22-летний уфимец

В Башкирии при аварии с грузовиком погиб 22-летний уфимец

Вчера, 11:59ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Сегодня, 23 октября, утром в Уфимском районе Башкирии зарегистрировано ДТП с погибшим, сообщает ГИБДД республики.

Авария произошла на 1470 километре автодороги Самара-Уфы-Челябинск. 22-летний житель Уфы, управляя ВАЗ-2114, въехал в стоящий на краю дороги пескоразрабатывающий КамАЗ. Водитель легкового авто погиб до приезда скорой помощи.

Напомним, ранее 46-летняя водитель ВАЗ-2107 въехала в асфальтоукладчик. В результате аварии скончались водитель и два пассажира — 58-летний мужчина и 32-летняя женщина, а 18-летний парень получил различные травмы. Авария произошла в Кармаскалинском районе Башкирии 15 сентября.

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