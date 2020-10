В Башкирии из-за снегопада произошло смертельное ДТП

Вчера, 22 октября, днём в Дюртюлинском районе Башкирии произошла смертельная автоавария, сообщает ГИБДД республики.

ДТП случилось около 15-00 на 20 километре автодороги Дюртюли-Бураево. За рулём «Kia Rio» находился 60-летний местный житель, когда авто столкнулось с встречным «Toyota RAV4» под управлением 37-летнего мужчины. В аварии погиб водитель «Kia Rio», а его пассажирка была доставлена в больницу. По данным ГИБДД, всё произошло в снегопад. Оба автомобиля двигались на летней резине. Сотрудники ведомства проводят проверку случившегося. Напомним, вчера в Белорецке на пригорке произошла авария с участием десятка автомобилей. Предположительно, ДТП случилось из-за того, что водители не сменили летнюю резину на зимнюю.

