В Башкирии из-за снегопада произошло смертельное ДТП

В Башкирии из-за снегопада произошло смертельное ДТП

Вчера, 09:02ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Вчера, 22 октября, днём в Дюртюлинском районе Башкирии произошла смертельная автоавария, сообщает ГИБДД республики.

ДТП случилось около 15-00 на 20 километре автодороги Дюртюли-Бураево. За рулём «Kia Rio» находился 60-летний местный житель, когда авто столкнулось с встречным «Toyota RAV4» под управлением 37-летнего мужчины. В аварии погиб водитель «Kia Rio», а его пассажирка была доставлена в больницу. По данным ГИБДД, всё произошло в снегопад. Оба автомобиля двигались на летней резине. Сотрудники ведомства проводят проверку случившегося.

Напомним, вчера в Белорецке на пригорке произошла авария с участием десятка автомобилей. Предположительно, ДТП случилось из-за того, что водители не сменили летнюю резину на зимнюю.

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