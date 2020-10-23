В Башкирии 22-летнюю девушку подозревают в убийстве родного деда

Напомним, в ночь с 20 на 21 октября 56-летний житель Уфы во время застолья нанес удары ножом своему знакомому, из-за которых он скончался. Подозреваемый вынес тело в подъезд, а позже избавился от своих окровавленных вещей. Сначала он отрицал случившееся, но сотрудники обнаружили в квартире ботинки погибшего, на которых были следы крови.