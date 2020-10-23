В Башкирии 22-летнюю девушку подозревают в убийстве родного деда

В Башкирии 22-летнюю девушку подозревают в убийстве родного деда

Вчера, 13:16ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Белебеевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело на 22-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего дедушки, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

По версии следствия, 21 октября у себя дома девушка ударила ножом своего 81-летнего дедушку. При этом, как сообщает пресс-служба, её жизни ничего не угрожало. Мать подозреваемой, вернувшись домой, вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.

Подозреваемая задержана. В данное время решается вопрос о заключении её под стражу, а также о проведении психолого-психиатрической судебной экспертизы.

Напомним, в ночь с 20 на 21 октября 56-летний житель Уфы во время застолья нанес удары ножом своему знакомому, из-за которых он скончался. Подозреваемый вынес тело в подъезд, а позже избавился от своих окровавленных вещей. Сначала он отрицал случившееся, но сотрудники обнаружили в квартире ботинки погибшего, на которых были следы крови.

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