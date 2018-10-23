В Уфе бывшему приставу дали условку за отмывание 1,4 миллионов рублей

С 2010 по 2017 годы служащая присваивала денежные средства с депозитного счета отдела, на котором аккумулируются перечисляемые должниками суммы.

Женщина подделывала документы о зачислении от 92 до 400 тысяч рублей на счет подставного лица, якобы в счет перечисления взысканной задолженности, а затем обналичивала указанные суммы и тратила на собственные нужды. Всего ей удалось присвоить около 1,4 миллионов рублей.

В марте текущего года она уже была осуждена к условному лишению свободы за присвоение свыше 450 тыс. рублей в 2014-2015 гг. и лишилась занимаемой должности. После выявления дополнительных фактов незаконного распоряжения денежными средствами с 2010 по 2017 гг. в отношении неё возбуждено очередное уголовное дело.