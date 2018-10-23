Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе бывшему приставу дали условку за отмывание 1,4 миллионов рублей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
38df1e36139f1055b8fe5b9b4a57420b

В Уфе бывшему приставу дали условку за отмывание 1,4 миллионов рублей

Сегодня, 14:43ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте
также
Экскурсия без гида и познавательных целей: В Уфе появились такие «газельки»
«Это не про нас»: В Уфе «дело о траве» показало истинное отношение чиновников к людям
Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго