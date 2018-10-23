В Башкирии 22-летний студент попался с килограммом наркотиков

22-летний студент из Чишминского района обвиняется по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Обвиняемый через интернет принял предложение неизвестного лица заработать деньги путем распространения синтетических наркотиков через «закладки». Денежные средства за выполненную работу ему перечислялись на счет электронного кошелька.

Всего молодой человек получил более одного миллиона рублей, часть из которых легализовал, приобретя ноутбук стоимостью 65 тысяч рублей и автомашину «Kia», стоимостью 407 тысяч рублей.

В феврале 2018 года его задержали полицейские. Изъяли в его жилище и тайниках-закладках свыше 1,2 килограммов запрещённых веществ, и различные приспособления для их взвешивания и расфасовки.