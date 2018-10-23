Пропавшая в Чите школьница найдена убитой
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Накануне на территории одной из автостоянок Читы было обнаружено тело 12-летней девочки.
Школьница пропала в пятницу по пути в школу. Об этом пишет RNS.
По подозрению в убийстве ребенка полицейские задержали работника автостоянки, на которой нашли труп. Подозреваемый ранее уже был судим. Мужчина не только трудился, но и жил не территории парковки.
По месту жительства задержанного был проведен обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов произвели изъятие отдельных вещей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего». Ведется следствие.
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