Пропавшая в Чите школьница найдена убитой

Школьница пропала в пятницу по пути в школу. Об этом пишет RNS.

По подозрению в убийстве ребенка полицейские задержали работника автостоянки, на которой нашли труп. Подозреваемый ранее уже был судим. Мужчина не только трудился, но и жил не территории парковки.