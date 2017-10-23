В Москве в пруду нашли расчлененное тело человека
Сегодня, 16:47Происшествия
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В Москве рабочие в ходе проведения очистительных работ нашли в пруду человеческие останки.
Как пишет издание Dni.ru, о находке они сообщили в полицию.
В настоящее время расчлененное тело изучают специалисты. По факту случившегося проводят проверку.
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