В Гонконге пассажир метро толкнул уборщицу на рельсы
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На одной из станций метро Гонконга камеры наружного наблюдения зафиксировали, как пассажир подземки столкнул на рельсы уборщицу вестибюля.
Как пишет издание Dni.ru, поезда в этот момент в зоне видимости не было, и девушка отделалась испугом.
Нарушителя сразу задержали, им оказался 56-летний мужчина. Мотивы его поступка пока не известны. По факту произошедшего полицейские проводят проверку.
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