В Гонконге пассажир метро толкнул уборщицу на рельсы

На одной из станций метро Гонконга камеры наружного наблюдения зафиксировали, как пассажир подземки столкнул на рельсы уборщицу вестибюля.

Как пишет издание Dni.ru, поезда в этот момент в зоне видимости не было, и девушка отделалась испугом.