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В Башкирии сын начальника угрозыска может быть причастен к сбыту наркотиков
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Башкирии сын начальника угрозыска может быть причастен к сбыту наркотиков

Сегодня, 12:19ПроисшествияКонстантин КлимовФото: Кристина Дейнеко
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