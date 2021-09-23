В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за избиения врачей 21-й больницы

В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за избиения врачей 21-й больницы
В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за избиения врачей 21-й больницы
Сегодня, 17:32ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сломал руку врачу-токсикологу, а также нанес травмы средней тяжести врачу-реаниматологу.

Стало известно, что по факту избиения врачей 21-й больницы в Уфе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ.

Как сообщает СК Башкирии, мужчина был доставлен на «скорой» в больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом. Далее, когда врач попыталась оказать первую помощь, мужчина начал нецензурно выражаться и «без какого-либо повода» применил насилие, в результате чего у врача-токсиколога зафиксирован перелом руки. Известно, что на помощь к коллеге подоспел врач-реаниматолог, однако и ему пациент нанес множественные удары по голове и по рукам. Так, 36-летний мужчина, избив медперсонал, спокойно покинул учреждение.

Отмечается, что местонахождение дебошира установлено и скором времени решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что инцидент произошел еще в конце июля этого года, однако, как сообщает профсоюз медиков Башкирии, уголовное дело в отношении буйного пациента не возбуждалось все это время. На этой недели мы также сообщали, что профсоюз уже самостоятельно обратился в СК Башкирии по данному случаю.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы