«Могут уехать в США»: жителя Башкирии и его партнера обвинили в похищении дочери

Женщина и её родственники бьют тревогу и опасаются, что мужчины уже покинули территорию РФ и могут оперативно вывезти девочку в США.

Жительница Башкирии Галина Шешукова бьет тревогу. Женщина полагает, что её бывший супруг, с которым они развелись в мае 2021 года, со своим сожителем похитил их общую 6-летнюю дочь. На своей странице в соцсетях мать девочки сообщила, что ребенка похитили 15 сентября прямо с площадки возле дома в городе Нефтекамск, где она проживала с дочкой по решению суда после развода. Фото: соцсети Галины Шешуковой Как рассказали мать и родная тетя девочки, они оперативно подали заявления о похищении ребенка и в полицию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет. В пресс-службе МВД данную информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, добавив, что на семью якобы имеется исполнительный лист у судебных приставов и именно их служба компетентна комментировать ситуацию. Оперативно дозвониться до пресс-службы Следственного комитета не удалось. В ФССП Башкирии комментарий по ситуации пока не предоставили. UPD – В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset пояснили следующее, – Сообщение зарегистрировано, проводятся необходимые мероприятия, материалы направлены в ФССП из-за наличия решения суда. Однако заметим, что в пресс-службе федеральной службы судебных приставов корреспонденту сообщили, что такого исполнительного производства на исполнении нет. - До настоящего времени на связь он не выходит со мной, что с моим ребёнком мне неизвестно. Мне стало известно, что 17 сентября они пересекли границу с Белоруссией и дальше, возможно, направились в Киев. Дальше они хотят пересечь границу и уехать, скорее всего, в Америку, - заявила Галина в соцсетях. По данным открытых источников информации, отец шестилетней девочки Артур Шешуков является владельцем небольшой фирмы, которая занимается разработкой программного обеспечения для компьютеров. По словам родственников, Артура и его партнера Алексея, которого женщины также подозревают в похищении ребенка, приглашали работать в США, поэтому женщины предполагают, что девочку могут вывезти именно туда. Женщины поделились с Mkset имеющейся у них информацией о передвижениях мужчин и девочки, однако на данный момент ниточка потеряна. Родня девочки недоумевает, зачем было похищать ребенка, ведь мама девочки никаким образом не препятствовала общению дочери с отцом. Тетя ребенка при этом отмечает, что отец не особо пользовался возможностью общаться с ребенком, но он ежедневно звонил дочери и играл с ней в онлайн-игры. В случае, если вы увидите мужчин и ребенка в своем городе, родственники просят незамедлительно сообщать в полицию.

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