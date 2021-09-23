«Могут уехать в США»: жителя Башкирии и его партнера обвинили в похищении дочери

«Могут уехать в США»: жителя Башкирии и его партнера обвинили в похищении дочери
«Могут уехать в США»: жителя Башкирии и его партнера обвинили в похищении дочери
Сегодня, 14:54ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Женщина и её родственники бьют тревогу и опасаются, что мужчины уже покинули территорию РФ и могут оперативно вывезти девочку в США.

Жительница Башкирии Галина Шешукова бьет тревогу. Женщина полагает, что её бывший супруг, с которым они развелись в мае 2021 года, со своим сожителем похитил их общую 6-летнюю дочь. На своей странице в соцсетях мать девочки сообщила, что ребенка похитили 15 сентября прямо с площадки возле дома в городе Нефтекамск, где она проживала с дочкой по решению суда после развода.

Фото:соцсети Галины Шешуковой

Как рассказали мать и родная тетя девочки, они оперативно подали заявления о похищении ребенка и в полицию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет. В пресс-службе МВД данную информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, добавив, что на семью якобы имеется исполнительный лист у судебных приставов и именно их служба компетентна комментировать ситуацию. Оперативно дозвониться до пресс-службы Следственного комитета не удалось. В ФССП Башкирии комментарий по ситуации пока не предоставили.

UPD – В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset пояснили следующее, – Сообщение зарегистрировано, проводятся необходимые мероприятия, материалы направлены в ФССП из-за наличия решения суда. Однако заметим, что в пресс-службе федеральной службы судебных приставов корреспонденту сообщили, что такого исполнительного производства на исполнении нет.

- До настоящего времени на связь он не выходит со мной, что с моим ребёнком мне неизвестно. Мне стало известно, что 17 сентября они пересекли границу с Белоруссией и дальше, возможно, направились в Киев. Дальше они хотят пересечь границу и уехать, скорее всего, в Америку, - заявила Галина в соцсетях.

По данным открытых источников информации, отец шестилетней девочки Артур Шешуков является владельцем небольшой фирмы, которая занимается разработкой программного обеспечения для компьютеров. По словам родственников, Артура и его партнера Алексея, которого женщины также подозревают в похищении ребенка, приглашали работать в США, поэтому женщины предполагают, что девочку могут вывезти именно туда.

Женщины поделились с Mkset имеющейся у них информацией о передвижениях мужчин и девочки, однако на данный момент ниточка потеряна. Родня девочки недоумевает, зачем было похищать ребенка, ведь мама девочки никаким образом не препятствовала общению дочери с отцом. Тетя ребенка при этом отмечает, что отец не особо пользовался возможностью общаться с ребенком, но он ежедневно звонил дочери и играл с ней в онлайн-игры.

В случае, если вы увидите мужчин и ребенка в своем городе, родственники просят незамедлительно сообщать в полицию.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы