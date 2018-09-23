В Башкирии за сутки в авариях погибли три человека и 19 получили травмы

Как сообщил в своем блоге главный автоинспектор ГИБДД республики Динар Гильмутдинов, за этот период задержали 48 нетрезвых водителей, всего выявлено 2100 нарушений.

Утром в Хайбуллинском районе на 71 км дороги Сибай-Акъяр 35-летний местный житель за рулем «Опель Зафира» на участке дороги с левым поворотом не справился с управлением съехал с дороги, опрокинулся. От травм водитель скончался.

Вечером в девять часов в Краснокамском районе на 17 км Нефтекамск-Янаул столкнулись ВАЗ десятой модели, под управлением 27-летнего жителя Нефтекамска, и КаМАЗ, за рулем которого находился 45-летний мужчина. Водитель легковушки скончался на месте.

Около 23.00 в Ишимбайском районе на 41 км Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 27-летний житель Стерлитамака, сев пьяным за руль, опрокинул ВАЗ пятнадцатой модели. Пассажирка автомобиля, 39-летняя местная жительница, получила травмы, несовместимые с жизнью.