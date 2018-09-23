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В Башкирии за сутки в авариях погибли три человека и 19 получили травмы
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Башкирии за сутки в авариях погибли три человека и 19 получили травмы

Сегодня, 13:25Происшествия
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