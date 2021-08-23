Жители Башкирии устраивают одиночные пикеты в поддержку заключенных

Жители Башкирии устраивают одиночные пикеты в поддержку заключенных
Жители Башкирии устраивают одиночные пикеты в поддержку заключенных
Вчера, 18:31ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Vk.com
По всей республики жители устраивают одиночные пикеты в поддержку Рамили Саитовой и «Кармаскалинской четверки».

Сегодня, 23 августа, в день заседания суда по делу Рамили Саитовой, жители Башкирии решили устроить одиночные пикеты по всей республике. Участники требуют перевести Рамилю Саитову из СИЗО под домашний арест, также упомянуты были и Марат Шарафутдинов, Ильнур Кинисаров, Раиль Абкадиров и Рустам Аманов, которых называют «кармаскалинской четверкой».

Так, акцию начал активист Руслан Габбасов около здания прокуратуры по республике Башкортостан.

Фото:Telegram

— Пока сидят защитники Куштау по Кармаскалинскому делу, пока судят Рамилю Саитову, настоящие виновники всего того беспредела, что творилось на Куштау находятся на свободе. Где расследования, где посадки? — высказал недовольство Руслан Габбасов.

Эстафету приняли и жители таких районах как Кармаскалинский, Абзелиловский, Баймакский, Зилаировский.

Фото:Telegram

Участники одиночных пикетов утверждают, что «Кармаскалинское дело» — месть за защиту шихана Куштау. Так, Марат Шарафутдинов, Ильнур Кинисаров, Раиль Абкадиров и Рустам Аманов, которые принимали участие в печально известной разборке в Кармаскалах в ноябре прошлого года, обвиняются в хулиганстве с применением оружия и незаконном хранении боеприпасов.

Напомним, что Рамиля Саитова обвиняется в распространении запрещенного контента. Так, у себя на YouTube канале женщина размещала видео, где требовала всех армян и имамов покинуть Башкирию, также рассказывала почему на Урале необходимо снести все кресты. На данный момент Саитова находится в СИЗО, где месяц назад объявила о голодовке из-за необоснованного заключения в карцер.

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