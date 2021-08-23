Жители Башкирии устраивают одиночные пикеты в поддержку заключенных

Напомним, что Рамиля Саитова обвиняется в распространении запрещенного контента. Так, у себя на YouTube канале женщина размещала видео, где требовала всех армян и имамов покинуть Башкирию, также рассказывала почему на Урале необходимо снести все кресты. На данный момент Саитова находится в СИЗО, где месяц назад объявила о голодовке из-за необоснованного заключения в карцер.