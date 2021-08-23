В Уфе загорелся памятник культуры «Дом Тихониных»

Напомним, что в Уфе это не первый случай возгорания старинного здания. Так, в марте прошлого года уже горела усадьба «Бухартовских» по улице Аксакова, в результате чего дом фактически остался без крыши. Тогда же активисты возмущались тем, что усадьба не была законсервирована как полагается, туда могли проникать люди без определенного места жительства. Годом ранее пожар произошел уже в усадьбе Гуревич по улице Пушкина, как известно, здание после пожара так и не восстановлено. Вспомним и пожар в 2018 году в доме Веденеева по улице Карла Маркса, который также долгое время находился в заброшенном состоянии. Примечательно, что дом горел уже дважды и на данный момент больше года стоит без крыши, однако власти до сих пор не могут найти инвестора для его восстановления.