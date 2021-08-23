В Уфе загорелся памятник культуры «Дом Тихониных»

Сегодня, 23 августа, загорелся памятник культурного наследия Башкирии «Дом Тихониных», проект по реставрации которого был представлен несколько дней назад. Как сообщила у себя в социальных сетях региональный председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина, предположительно возгорание произошло из-за выброшенного окурка от сигареты.
Так, «Дом Тихониных» до пожара уже находится в полуразрушенном состоянии и ожидал своей реставрации, которая должна была начаться уже в текущем году. Отметим, что мэрия планирует организовать конкурс по продаже данного дома, так и реставрацией будет заниматься уже новый собственник.
Напомним, что в Уфе это не первый случай возгорания старинного здания. Так, в марте прошлого года уже горела усадьба «Бухартовских» по улице Аксакова, в результате чего дом фактически остался без крыши. Тогда же активисты возмущались тем, что усадьба не была законсервирована как полагается, туда могли проникать люди без определенного места жительства. Годом ранее пожар произошел уже в усадьбе Гуревич по улице Пушкина, как известно, здание после пожара так и не восстановлено. Вспомним и пожар в 2018 году в доме Веденеева по улице Карла Маркса, который также долгое время находился в заброшенном состоянии. Примечательно, что дом горел уже дважды и на данный момент больше года стоит без крыши, однако власти до сих пор не могут найти инвестора для его восстановления.