В Уфе в реке обнаружили тело утонувшего молодого парня

Вчера, 22 августа, в реке Уфе возле переправы «Дудкино» утонул 23-летний парень. Об этом сообщило Управление гражданской защиты по городу.
Молодой человек приехал отдыхать не один. Он решил искупаться и заплыл далеко на глубину, но не рассчитал свои силы и не смог вернуться обратно.
Отмечается, что в 50 метрах от того места пару дней также утонул 24-летний парень. На этом участке поставили аншлаг с и информацией об опасности купания, усилили профилактическую работу.
Жители Башкирии нередко становятся жертвами воды. В начале августа в селе Канлы на озере утонул 20-летний парень. Тело молодого человека искали более суток. В Туймазинском районе на озере Земснярад нашли тело утонувшего мужчины 1982 года рождения, который купался пьяным на необорудованном пляже.