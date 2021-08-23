В Уфе в реке обнаружили тело утонувшего молодого парня

В Уфе в реке обнаружили тело утонувшего молодого парня
В Уфе в реке обнаружили тело утонувшего молодого парня
Вчера, 09:50ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Накануне рядом с этим местом утонул ещё один парень.

Вчера, 22 августа, в реке Уфе возле переправы «Дудкино» утонул 23-летний парень. Об этом сообщило Управление гражданской защиты по городу.

Молодой человек приехал отдыхать не один. Он решил искупаться и заплыл далеко на глубину, но не рассчитал свои силы и не смог вернуться обратно.

Отмечается, что в 50 метрах от того места пару дней также утонул 24-летний парень. На этом участке поставили аншлаг с и информацией об опасности купания, усилили профилактическую работу.

Жители Башкирии нередко становятся жертвами воды. В начале августа в селе Канлы на озере утонул 20-летний парень. Тело молодого человека искали более суток. В Туймазинском районе на озере Земснярад нашли тело утонувшего мужчины 1982 года рождения, который купался пьяным на необорудованном пляже.

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