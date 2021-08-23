В Белорецком районе почти сутки горит гора Караташ

В социальных сетях появились видео и фотографии с пожара на горе Караташ в Белорецком районе. Отмечается, что полыхает так сильно, что просматривается со всех точек закрытого города Межгорье.
Как сообщается, возгорание началось вечером 22 августа, тогда же местные жители отправились тушить пламя, отмечается, что администрация города подключилась к спасению горы только спустя сутки. Предполагается, что возгорание началось из-за туристов, которые разожгли костер.
Известно, что на данный момент в площадь возгорания составляет 1,5 га, горят деревья и пламя распространяется достаточно быстро. Местные жители опасаются, что дикие животные, спасаясь от огня, зайдут в город.