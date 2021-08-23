Двое детей получили сильнейшие ожоги при взрыве бочки с карбидом в Башкирии

Двое детей получили сильнейшие ожоги при взрыве бочки с карбидом в Башкирии
Двое детей получили сильнейшие ожоги при взрыве бочки с карбидом в Башкирии
Вчера, 20:11ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Из-за оставленного сварочного баллона получили ожоги два ребенка, один из которых погиб, а другой находится в больнице с ожогами 50% тела.

Стало известно о трагедии в Хайбуллинском районе, где 17 августа после тушения пожара в гараже сотрудники МЧС Башкирии оставили без присмотра металлическую бочку, которую ранее вытащили из самого гаража. Сообщается, что вечером того же дня двое 6-летних детей решили ее поджечь, в результате чего дети получили термические ожоги 90% и 50% тела. Как известно, в бочке находилось легковоспламеняющееся средство, предположительно карбид. Так, спустя 6 дней ребенок с ожогами 90% тела скончался.

Следком Башкирии сообщает, что по факту получения ожогов возбуждено уголовное дело по части 2 статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). На данный момент следователями допрашиваются очевидцы события и сотрудники пожарной части.

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