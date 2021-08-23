Семерых сотрудников ГИБДД Башкирии подозревают в организации преступного сообщества

Сообщается, что все фигуранты дела еще в марте 2021 года уволены со службы по отрицательным основаниям. Заметим, что и в отношении посредников и взяткодателей тоже возбуждены и расследуются уголовные дела. Известно и то, что пятеро фигурантов дела отправились под стражей, один – под домашним арестом. Сам же бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД объявлен в розыск.