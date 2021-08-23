Семерых сотрудников ГИБДД Башкирии подозревают в организации преступного сообщества

Стали известны подробности задержания работников ГИБДД о котором Mkset сообщал на прошлой неделе. Следователи по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета Башкирии возбудили уголовное дело в отношении уже бывших сотрудников МРЭО (межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела) ГИБДД. Их подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем. Не забыли следователи о том, что организация и участие в преступном сообществе происходили с использованием служебного положения.
Следствие полагает, что еще в 2016 году начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД Башкирии, бывший тогда еще замом начальника того же отдела создал преступное сообщество. Взятки полагались за содействие в получении водительских прав. Экзамены за такие права не сдавались.
Преступное сообщество стало обрастать новыми членами, не менее шести инспекторов безопасности дорожного движения, стали участниками сообщества. Пресс-служба СК уточнила, что работа внутри группы была разделена, каждый участник отвечал за конкретную функцию. Следствие выяснило и сумму взяток, она варьировалась в промежутке от 14 до 40 тысяч рублей. Следствие уже установило причастность подозреваемых к 33 фактам получения взяток. Передавались взятки на автодромах и собственно в отделах МРЭО.
Сообщается, что все фигуранты дела еще в марте 2021 года уволены со службы по отрицательным основаниям. Заметим, что и в отношении посредников и взяткодателей тоже возбуждены и расследуются уголовные дела. Известно и то, что пятеро фигурантов дела отправились под стражей, один – под домашним арестом. Сам же бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД объявлен в розыск.
Также известен и комментарий Министерства внутренних дел Башкирии, в ведомстве сообщили, что семеро сотрудников Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РБ уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В ведомстве также заверили, что они понесут наказание в установленном законом порядке.