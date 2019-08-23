В России в 2019 году по вине водителей автобусов погибло 120 человек

С начала текущего года в России из-за нарушений ПДД водителями автобусов произошло 2955 ДТП: в результате погибло 120 человек, пострадало более 4,5 тыс. За аналогичный период прошлого года в подобных ДТП погибло 117 человек, пострадали более 4,7 тыс. 35 аварий произошли с участием пьяных водителей.

По данным ГИБДД, основными видами ДТП по вине водителей автобусов стали падения пассажиров, столкновения, наезды на пешеходов. В половине случаев причина столкновений — несоблюдение дистанции.

Напомним, по итогам минувшего года Башкирия заняла четвертое место в России по абсолютному количеству погибших в ДТП: по статистике, общее количество ДТП в регионе в 2018 году составило 4,4 тыс. При этом погибло 550 человек, ранения получили 4,4 тыс. человек.