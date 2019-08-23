В Башкирии негодяй надругался над пожилой односельчанкой
Вчера, 13:41ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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81-летняя женщина госпитализирована с травмами.
В Миякинском районе Башкирии произошло циничное преступление, жертвой которого стала 81-летняя женщина. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Как следует из материалов дела, 41-летний сельчанин пришел к соседской старушке, сильно избил ее, изнасиловал и оставил одну дома. Женщину обнаружили случайно через несколько часов и госпитализировали с большим количеством травм
По данным следствия, негодяй совершил свое преступление не спонтанно, он и ранее приставал к пожилой соседке.
Подозреваемый задержан. Следствие продолжает выяснять обстоятельства этого жуткого события.
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