В Башкирии негодяй надругался над пожилой односельчанкой

В Миякинском районе Башкирии произошло циничное преступление, жертвой которого стала 81-летняя женщина. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Как следует из материалов дела, 41-летний сельчанин пришел к соседской старушке, сильно избил ее, изнасиловал и оставил одну дома. Женщину обнаружили случайно через несколько часов и госпитализировали с большим количеством травм

По данным следствия, негодяй совершил свое преступление не спонтанно, он и ранее приставал к пожилой соседке.