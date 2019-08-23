Три рыбака пропали в районе камчатского мыса Опасный

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К поисковому отряду на Камчатке присоединились спасатели МЧС.
По сообщению RT, во вторник, 20 августа, трое мужчин отправились на катере Мицубиси в район указанного мыса. Рыбаки хотели вернуться ночью на следующий день, однако до сих пор они не появлялись.
Поисковые работы ведутся силами сотрудников полиции, а также спасателей краевого госучреждения по чрезвычайным ситуациям. На данный момент были найдены только некоторые вещи пропавших и обломки плавсредства. Поисковая группа уже прочесала более 200 км водной поверхности и прибрежных участков на площади 110 квадратных километров. Поиски продолжаются.
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