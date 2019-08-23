Супруги из США поймали форель с двумя ртами

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Семья из города Платтсбурга (США) поймала необычную форель, у которой было два рта.
Об этом сообщает 23 августа газета «Известия».
Женщина по имени Дебби Гедес и её супруг были на рыбалке на озере Шамплейн. Они поймали форель и обнаружили, что у неё две ротовые полости. При этом рыба была довольно активной и выглядела здоровой.
Оставлять себе странный улов супруги не стали. Они сфотографировали рыбу и отпустили её.
Женщина считает, что мутация у форели могла наступить из-за травмы или присутствия посторонних химических элементов в воде.
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